نتنياهو وغانتس سيلتقيان ترامب لمناقشة "صفقة القرن" بشكل منفصل

قالت صحيفة جيروزلم بوست إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخصمه السياسي بيني غانتس سيلتقيان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل بشكل منفصل لأسباب سياسية. وكان من المتوقع أصلاً أن يلتقي نتنياهو وغانتس مع الرئيس الأمريكي معًا بناءًا على دعوة من ترامب للكشف عن تفاصيل خطة السلام التي يقترحها ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في إطار ما أصبح يعرف بصفقة القرن، الأمر الذي عارضه غانتس.

وأعلن زعيم حزب الأزرق والأبيض بيني غانتس مؤتمر صحفي مساء السبت، قبوله دعوة ترامب، وقال أنه سيجتمع مع ترامب الإثنين في واشنطن الإثنين، فيما سيلتقي نتنياهو مع ترامب الثلاثاء بناءً على طلب غانتس، لتجنب الحرج السياسي.

وأشار غانتس إلى أنه "مباشرة بعد نهاية اجتماعنا الهام، سأعود إلى إسرائيل لإدارة المناقشات المتعلقة بطلب رفع الحصانة عن بنيامين نتنياهو. علينا أن نمضي قدما".

وفي وقت سابق السبت، أشاد نتنياهو بخطة ترامب للسلام ووصفها بالتاريخية. وقال نتنياهو في شريط فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه فرصة تأتي مرة واحدة في التاريخ ، ولا يمكننا تفويتها، لدينا أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض، وبالتالي ، لدينا أفضل فرصة".

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إلى واشنطن هذا الأسبوع كجزء من جهود إدارة ترامب لحشد الدعم لخطته في العالم العربي.

ولم يتم الكشف بعد عن بنود خطة الولايات المتحدة، لكن بعض التسريبات تتحدث عن منح سيادة كاملة لإسرائيل على المستوطنات في المنطقة "ج" ووادي الأردن بأكمله. بالإضافة تمكين إسرائيل من السيطرة على القدس بما في ذلك المدينة القديمة.