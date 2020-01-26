صفقة القرن: دولة فلسطينية عاصمتها بلدة شعفاط ونفق بين غزة والضفة كما تنشرها يديعوت الإسرائيلية

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية عن تفاصيل جديدة حول "صفقة القرن" التي من المنتظر أن يعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية الأسبوع خلال إجتماعه بشكل منفصل مع كل من زعيم حزب أزرق-أبيض بيني غانتس الإثنين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء في واشنطن. ومن أهم ما تتضمنه هذه الصفقة التي وصفها نتنياهو بالتاريخية:

1/ تتضمن خطة السلام الأمريكية أو صفقة القرن "فترة تحضير" مدتها أربع سنوات لتنفيذها وذلك بهدف كسب موافقة الفلسطينيين الذين يرفضونها في الوقت الراهن.

2/ وقف توسيع المستوطنات القائمة من طرف إسرائيل ومنع ضم المناطق "ج" وغور الأردن قبل الانتخابات الاسرائيلية. وهذا يعنى تجميد الوضع القائم في جميع المناطق "ج" الخاضعة حالياً للسيطرة الإسرائيلية. كما سيمنح هذا البند الحق لإسرائيل البناء داخل المناطق القائمة لكنها لن تكون قادرة على التوسع خارجها.

3/ ضم إسرائيل ما بين 30 و40 بالمئة من المنطقة "ج"، ومنح 40 بالمئة للفلسطينيين من الأجزاء الواقعة في المنطقتين "أ" و" ب".

4/ تجميد وضع 30 في المئة من الأجزاء الواقعة في المنطقة "ج" وإبقائها في وضع غير واضح مؤقتا.

وبحسب اتفاقية أوسلو فقد قسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي “أ” و”ب” و”ج”أو (A,B,C)، وتمثل المناطق “أ” نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق “ب” 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية

5/ إقامة دولة فلسطينية عاصمتها شعفاط.

6/ الدولة الفلسطينية لا تضم حدودا ولا جيشا ولا مجالا جويأ و معابرا. كما أن وضع هذه الدولة "الخاص" لا يمسح لها بإقامة تحالفات مع دول آخرى.

7/ إنشاء ممر نفقي آمن بين غزة والضفة الغربية.

8/ نزع السلاح من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

9/ إجلاء 15 مستوطنة إسرائيلية عشوائية.

10/ ضم 60 مستوطنة عشوائية يعيش فيها 3 ألاف مستوطن.

11/ إخضاع القدس للسيادة الإسرائيلية، بما في ذلك المسجد الاقصى وتقسيم تسيير الأماكن المقدسة بين إسرائيل وفلسطين بشكل مشترك.

12/ نقل كل شيء خارج الجدار الفاصل في القدس إلى إدارة الفلسطينيين شريطة موافقتهم على كل نقاط الصفقة والإعتراف بالدولة العبرية.

13/ تخصيص 50 مليار دولار لتمويل مشاريع في الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية بتمويل سعودي.

14/ ضم وادي الغور لن يتم إلا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.