أقيمت الاحتفالات في جميع أنحاء أستراليا بمناسبة العيد الوطني للبلاد التي يخلد ذكرى وصول الأسطول البريطاني الأول في العام 1788. وفي سيدني أقيم حفل تقليدي بالقرب من جسر ميناء سيدني. وتزامنا مع هذا نظم الآلاف من الأستراليين في جميع أنحاء البلاد مظاهرات تدعو إلى تغيير تاريخ يوم أستراليا أكثر شمولا وربطه بالسكان الأصليين للبلاد عوض الاحتفال بوصول السفن البريطانية. ويعتبر بعض السكان يوم أستراليا "يوم غزو".