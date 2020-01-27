رئيس الحكومة السلوفينية يقدم استقالته ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكّرة

أعلن رئيس الوزراء السلوفيني ماريان شاريتس الاثنين عزمه على الاستقالة، داعيا إلى انتخابات مبكرة في أعقاب استقالة وزير المال من حكومة الأقلية التي يتزعمها.

وقال شاريتس للصحافيين "مع هؤلاء الاعضاء في البرلمان وهذا الائتلاف، لا يمكنني أن ألبي تطلعات الشعب". وأضاف أن "الأمر الأكثر نزاهة الذي يمكن أن نفعله الآن سيكون انتخابات مبكرة (...) أن نسأل الناس ما إذا كانوا يثقون بي ويريدونني أن أواصل العمل". وشاريتس كان كوميديا سابقا اصبح رئيسا للوزراء في أيلول/سبتمبر 2018.

وتأتي استقالته عقب إعلان وزير المال أندريه برتونشيلي عزمه الاستقالة إثر نزاعات داخلية ضمن الائتلاف الذي يضم خمسة أعضاء.

في كانون الأول/ديسمبر بالكاد تمكن الائتلاف من تعيين وزير جديد لحقيبة التماسك، بعد أن وافق الحزب السلوفيني الوطني الشعبوي على الامتناع عن التصويت.

وسيتعين على الرئيس بوروت باهور الآن بدء محادثات مع أحزاب برلمانية لمعرفة ما إذا بإمكان أي منها تشكيل ائتلاف جديد يحظى بغالبية في البرلمان.