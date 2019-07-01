دورياتٌ إيطالية سلوفينية مشتركة عند الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية

بدأت الشرطة الإيطالية ونظيرتها السلوفينية اليوم الاثنين تسيير دوريات صيفية مشتركة عند الحدود الفاصلة بين البلدين في إجراء يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك ضمن إطار اتفاق تم توقيعه بين الطرفين وينصّ على تسيير تلك الدوريات حتى تاريخ الثلاثين من أيلول/سبتمبر.

وأوضحت الإدارة العامة للشرطة السلوفينية، أن الاتفاق ينصّ على تسيير أربع دوريات مشتركة في الأسبوع، ثلاث منها على الجانب السلوفيني من الحدود وواحدة على الجانب الإيطالي.

وستنشط الدوريات في المناطق التي يتم الكشف فيها عن معابر غير قانونية تكررت فيها عمليات مرور المهاجرين، كما ستنشط الشرطة على طول الحدود الخضراء وعند المعابر الحدودية السابقة.

وأكد المسؤول في الإدارة السلوفينية للشرطة مرجان توبلار في تصريحات له اليوم أن هذا الإجراء "لن يؤثر على حركة مرور المسافرين".

وقالت الشرطة إنه بالإضافة إلى القيمة التشغيلية، فمن المتوقع أن تسفر الدوريات المشتركة عن نتائج غير مباشرة، مثل التبادل الأسرع للمعلومات وتعلم التضاريس في الدولة المجاورة لحالات الملاحقة عبر الحدود.

كما يشكل الإجراء الإيطالي السلوفيني المشترك رسالة واضحة للعاملين في تهريب البشر أن الدخول إلى بلد آخر لا يعني أن الإجراءات لن تشنّ ضدهم من قبل البلد الذي فروّا والمهاجرين منه.

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وكانت الشرطة الإيطالية أوقفت خلال الأسبوع الأخير نحو 100 مهاجر غير شرعي بين مدينتي تريستا وسان دورليغو ديلا فالي بالقرب من الحدود مع سلوفينيا، وأشارت الشرطة إلى أن معظم أولئك المهاجرين هم باكستانيون يطلبون حق الحماية الدولية.

ويجدر بالذكر أن بيانات الشرطة الإيطالية تفيد بأنه تم توقيف 446 مهاجراً خلال العام 2018 في المناطق القريبة من الحدود مع سلوفينيا، حيث تم أيضاً اعتقال 625 مهاجراً غير شرعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.