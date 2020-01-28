الشرطة الهولندية تعتقل لصّاً خبأ داخل سرواله 30 هاتفاً محمولاً

أوقفت الشرطة الهولندية شاباً رومانياً بعد أن وجدت بحوزته 30 هاتفاً محمولاً خبأها داخل سروالٍ مخصص لركوب الدراجات كان الشاب يرتديه.

وأوضح بيان للشرطة الهولندية أن عملية توقيف الشاب المشتبه به تمّت في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الجاري خلال حفل موسيقي كانت تحييه فرقة "سوم41" في العاصمة أمستردام.

أجهزة موبايل مسروقة كانت مخبأة داخل سروال اللص شرطة أمستردام

وجاءت العملية إثر بلاغ تلقّته الشرطة الهولندية من نظيرتها البلجيكية يفيد بأن 50 هاتفاً محمولاً قد سُرقت أثناء حفل للفرقة الموسيقية ذاتها كان أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا.

ووفق البيان فقد قامت الشرطة الهولندية بنشر المزيد من العناصر في الحفل الموسيقي لـ"سوم41" بأمستردام، حيث تمكن رجال الشرطة من تحديد المشتبه به من خلال أوصافه التي أدلى بها ضحاياه، وسيبقى الرجل رهن التوقيف قبل أن يُعرض على قاضٍ في وقت لاحق من هذا الاسبوع، حسب ما جاء في البيان.