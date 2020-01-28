اليابان ترسل طائرة لإجلاء رعاياها من ووهان معقل الفيروس القاتل

أعلن وزير الخارجية الياباني، الثلاثاء أنّ طوكيو سترسل الثلاثاء طائرة لإجلاء نحو مئتين من رعاياها من هذه المدينة التي تقع في وسط الصين وتشكّل بؤرة لفيروس كورونا المستجّد.

وقال توشيميتسو موتيجي للصحافيين: "أنجزنا الرتيبات والجانب الصيني أبلغنا أنّه مستعد الآن لاستقبال رحلة تشارتر"، موضحا أنّ: "الترتيبات جرت لتأمين عملية النقل إلى المطار".

وأضاف وزير الخارجية الياباني أن: "الرحلة الأولى ستقلع مساء اليوم (الثلاثاء) وسننقل مواد مساعدات مثل أقنعه وملابس وقاية للصينيين ولليابانيين كذلك".

وتابع أن نحو مئتي شخص سيستقلون هذه الطائرة من أصل 650 يابانيا أبدوا رغبتهم في الرحيل.

وأكد موتيجي: "سنواصل تنسيق الجهود مع الحكومة الصينية ووكالات مختصّة، بما في ذلك لتأمين عمليات النقل البري، ليتمكّن كل اليابانيين الراغبين في العودة إلى بلدهم من القيام بذلك في أسرع وقت ممكن".

ويتوقّع أن تصل الرحلة إلى اليابان صباح الأربعاء، وعلى متنها مسؤولون في قطاع الصحّة لمراقبة أوضاع الركّاب. لكن السلطات لا تنوي وضع هؤلاء في الحجر الصحي.

وقال مسؤول في وزارة الصحّة اليابانية لوكالة فرانس برس: "سنرسل نحو أربعة أشخاص في كل طائرة بينهم طبيب ومسؤول عن الحجر الصحّي وممّرضة"، موضحا أن الذّين تبدو عليهم أعراض مثل الحمى سينقلون إلى المستشفى مباشرة عند وصولهم.