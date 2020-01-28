أين انتشر فيروس كورونا عالميا؟

أعلنت 14 دولة تسجيل إصابات بفيروس كورونا الشبيه بفيروس سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط-شرق) في كانون الأول/ديسمبر. وفيما يلي لائحة هذه الدول:

الصين

اعتبارا من الاثنين 2020/01/27 تأكدت إصابة 2700 شخص في الصين، توفي منهم 106 معظمهم في ووهان. وجرى تسجيل ثماني حالات في هونغ كونغ ذات الحكم شبه الذاتي، بعضهم عاد من زيارة مدينة ووهان. وفي ماكاو الشعبية تأكدت الاثنين إصابة ست حالات، مع وصول زائرين من الصين القارية.

فرنسا

ثمة ثلاث حالات، هي الأولى في أوروبا، وتأكدت في 24 كانون الثاني/يونيو، أحدهم في بوردو والآخران في العاصمة باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة ووضعوا في الحجر الصحي.

اليابان

أكدت السلطات الصحية اليابانية حالة رابعة السبت، وتعلق الأمر برجل أربعيني زار اليابان من ووهان، وقد أدخل المستشفى وحالته مستقرة. وكان ثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 كانون الثاني/يناير، بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى، بعد عودته قبل أيام قليلة من ووهان. وسجّلت حالتان أخريان، أربعيني وامرأة ثلاثينية، بعد إجراء اختبارين لشخصين يسكنان في ووهان.

أستراليا

تأكد وجود حالة خامسة الاثنين لشابة في ال21، وصلت الى سيدني على رحلة مباشرة من ووهان. وتعالج الشابة في مستشفى سيدني. الشخص الأول الذي التقط العدوى رجل وصل إلى ملبورن آتيا من ووهان قبل أسبوع من ذلك. وسجلت ثلاث حالات في سيدني لأشخاص أتوا من ووهان، وهم يعالجون في وحدة للحجر الصحي في المستشفى.

الولايات المتحدة

أكدت الولايات المتحدة وجود خمس حالات لأشخاص زاروا مؤخرا ووهان. أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 كانون الثاني/يناير، إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات في 21 كانون الثاني/يناير. وكان الرجل اتصل بنفسه بخدمات الطوارئ في 19 كانون الثاني/يناير بعد ظهور أعراض عليه، وتوصف حالته بأنها غير خطرة. وسجّلت حالة أخرى في 24 كانون الثاني/يناير لدى ستينية، وصلت من ووهان في 13 كانون الثاني/يناير وتسكن في شيكاغو. وتقول السلطات الصحية المحلية إنّها "في حال جيدة". وتأكدت حالة أخرى في كاليفورنيا الأحد مع أخرى في أريزونا.

كندا

أعلنت كندا عن حالة "مفترضة" للفيروس لرجل عاد من ووهان الى تورونتو، والرجل في عقده الخامس وقد وضع في الحجر الصحي.

ماليزيا

أكدت ماليزيا حالة رابعة الاحد، لأشخاص جميعهم صينيون كانوا في إجازة في ووهان وصلوا عبر سنغافورة. وأعلن وزير الصحة الماليزي السبت أن امرأة تبلغ 66 عاماً وصبيا في ال11 ورضيعا في الثانية في حالة مستقرة. والحالة الاخيرة المؤكدة لرجل أربعيني دخل البلاد في حافلة ضمن رحلة صينية منظمة.

النيبال

جرى الإعلان عن أول حالة في 24 كانون الثاني/يناير في النيبال، لرجل في ال32 عاد من ووهان، وتلقى العلاج وخرج من المستشفى.

سنغافورة

أعلنت سنغافورة الأحد عن حالة رابعة، ووصل الأشخاص الأربعة من ووهان الاسبوع الماضي.

كوريا الجنوبية

ذكر الإعلام الكوري الجنوبي الإثنين تسجيل أربع حالات. والإصابة الاخيرة لرجل كوري جنوبي خمسيني، عاد من ووهان في 20 من الجاري وخضع لفحوص أثبتت إصابته بالفيروس. وأصيب كوريان جنوبيان في الخمسين من العمر، يعملان في ووهان بالفيروس أيضا، وعادا الى البلاد الاسبوع الماضي. وكانت أول إصابة في كوريا الجنوبية لصينية تبلغ من العمر 35 عاماً، وقد وصلت إلى سيول في 19 كانون الثاني/يناير على متن طائرة آتية من ووهان.

تايوان

سجلت خمس حالات في تايوان حتى الآن آخرها لامرأة خمسينية، وصلت من مقر إقامتها في ووهان في 20 كانون الثاني/يناير، وكانت تعاني من الحرارة والسعال وألم في الحنجرة.

تايلاند

سجلت تايلاند حتى الآن ثماني حالات، ثلاثة أشخاص منهم يتلقون العلاج، فيما غادر البقية المستشفى بحسب بيان لوزير الصحة. والمصابون صينيون باستثناء تايلاندية في ال73 وصلت من ووهان هذا الشهر.

فيتنام

أكدت فيتنام حالتين يوم الخميس. فقد أدخل صينيان إلى المستشفى في 17 و18 كانون الثاني/يناير: رجل وصل من ووهان في 13 كانون الثاني/يناير، وابنه الذي يسكن في "هوشي منه" وتلقى العدوى بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت السلطات في 23 كانون الثاني/يناير.

كمبوديا

أعلنت وزارة الصحة الكمبودية الاثنين عن أول إصابة لرجل ستيني، جاء من ووهان وحالته مستقرة.