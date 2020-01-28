آخر المستجدات المتعلقة بإعلان "صفقة القرن" الوشيك

يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق من ذا اليوم الثلاثاء، عن خطة السلام الأميركية المعروفة بصفقة القرن، والهادفة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي خطة رحبت بها إسرائيل بينما رفضها الفلسطينيون رفضا قاطعا.

نتنياهو غدا في موسكو لطرح خطة ترامب

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، أن الأخير سيتوجه إلى موسكو الاربعاء، لإطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تفاصيل صفقة القرن. وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين في وقت سابق الثلاثاء، أن موسكو لم تطلع بعد على الخطة الامريكية.

اعتداءات مستوطنين

أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تاركين خلفهم كتابات عنصرية، حيث يقرأ على أحد الجدران عبارة: "تدمير منازل؟ فقط منازل الأعداء"، وهي العبارة نفسها التي كتبها مستوطنون خارج مسجد في أطراف القدس المحتلة الأسبوع الماضي، بعد أن أحرقوه.

اجتماع طارئ للجامعة العربية

بناء على طلب فلسطين، تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية السبت في القاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لمناقشة خطة للسلام سيعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء، بعد أكثر من سنتين من العمل بتكتم وتأجيل إعلان الخطة مرات عدة.

ويقول الفلسطينيون إن الخطة تقضي بأن تضم اسرائيل غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية الواسعة في الضفة الغربية، والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة للدولة العبرية.

القوات الإسرائيلية تعزز حضورها في غور الأردن

أعلن الجيش الاسرائيلي تعزيز قواته في غور الاردن المنطقة الاستراتيجية في الضفة الغربية المحتلة، قبل الاعلان عن خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المتوقعة لصفقة القرن. ويمثل غور الأردن الاستراتيجي حوالي ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة.

ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات مبنية على أراضي الفلسطينيين، الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حزيران/يونيو 1967، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ممثلون عن حماس يشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية

أكد مسؤولون فلسطينيون لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن ممثلين عن حركة حماس سيشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية، الذي دعا اليه الرئيس محمود عباس لبحث آليات الرد على خطة السلام، التي سيعلنها ترامب. وأكد القيادي في حركة فتح عزام الأحمد قائلا: "دعونا حركة حماس لحضور اجتماع القيادة الطارئ، وسيحضروا الاجتماع".

ترامب يكشف خطة ترحب بها إسرائيل ويرفضها الفلسطينيون

يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء خطة للسلام في الشرق الأوسط وصفتها اسرائيل بـ"التاريخية" لكن فرص نجاحها ضئيلة بعدما رفضها الفلسطينيون مسبقا بقوة.

من الجانب الفلسطيني كان الرفض قاطعا للخطة، وقد باتوا يرون أن واشنطن لم تعد تمتلك المصداقية الضرورية للتحرك كوسيط، بعد اتخاذها سلسلة من القرارات المؤيدة لاسرائيل.

"ولدت ميتة"

يعول ترامب في ما يخص الخطة على دعم الدول العربية البعيد المنال. وذكر مسؤولون فلسطينيون إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض في الأشهر الأخيرة عروض حوار مع الرئيس الأميركي، معتبرا الخطة "ميتة اصلا".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، مسبقا الأسرة الدولية إلى مقاطعة المشروع الذي اعتبره مخالفا للقانون الدولي. وقال إنها "تصفية للقضية الفلسطينية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "ألا يكون شريكا فيها لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

ورأى اشتيه أن الإعلان عن الخطة "في هذا التوقيت ما هو إلا لحماية ترامب من العزل وحماية نتانياهو من السجن، وليست خطة سلام للشرق الأوسط".

تهديد بالانسحاب من اتفاقية أوسلو

هدّد الفلسطينيون الأحد بالانسحاب من اتفاقية أوسلو التي تحدد العلاقة مع إسرائيل، في حال أعلن ترامب خطته المرتقبة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس، إن الخطوات الفلسطينية للرد على إعلان صفقة القرن تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية".

وتنص اتفاقات أوسلو الثانية الموقعة في أيلول/سبتمبر 1995، على فترة انتقالية من خمس سنوات، يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات، والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين. وكان يفترض أن تنتهي هذه الاتفاقات بحلول 1999 لكن تم تجديدها بشكل تلقائي من قبل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

من الاحتلال المؤقت إلى الاحتلال الدائم

ورأى صائب عريقات أن "إعلان خطة ترامب سيخلق واقعا جديدا"، و"يحوّل الاحتلال من مؤقت إلى دائم". وقد رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خطة ترامب. وصرح رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية أن خطة السلام الأميركية "لن تمر"، مشيرا إلى أنها قد تقود الفلسطينيين "إلى مرحلة جديدة في نضالهم". ودعا حركة فتح والفصائل الفلسطينية إلى الاجتماع في القاهرة، "للتوحد في خندق الدفاع عن القدس والحرمات الفلسطينية".

وفي ما يتعلق بالخطة فإن الغموض يلف مسألة قيام دولة فلسطينية. ورفض ترامب وكوشنر حتى الآن استخدام هذه العبارة، في قطيعة مع الموقف التقليدي للأسرة الدولية المؤيد لـ"حل الدولتين".