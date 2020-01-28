غراندي يدعو الاتحاد الأوروبي لفتح أبوابه أمام المضطهدين

التقت يورونيوز بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال الزيارة التي قام بها إلى مقرّ المفوضية الأوربية بالعاصمة البلجيكية بروكسل حيث التقى برئيسة المفوضية أورسولا فان دير لاين. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سبق وأن أعرب عن دهشته من تدهور أوضاع اللاجئين في مخيمات ليسبوس باليونان. غراندي قال: "ما سمعته من رئيس الوزراء اليوناني كان في الواقع خطة جيدة للغاية. إنها خطة لنقل الأطفال أولا، ثم نقل عدد من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على الجزر إلى القارة. نحتاج الآن للانتقال من الخطة إلى التنفيذ ويجب أن تكون الحكومة اليونانية في مقدمة ذلك".

ويتعين على المفوضية الأوروبية تقديم الميثاق الجديد للهجرة واللجوء بداية الربيع المقبل حيث شدّد فيليبو غراندي على أهمية ضخ المزيد من الأموال في هذا المجال وضرورة فتح أبواب الاتحاد الأوروبي أمام المزيد من الأشخاص الفارين من الحروب وأعمال الاضطهاد.

فيليبو غراندي قال: "يتعين على أوروبا أن تواصل التمسك بمبادئ حماية اللاجئين وعدم تفويضها إلى دول أخرى. أوروبا مسؤولة أيضا على التعاون معنا لمساعدة تلك البلدان على تحمل مسؤولياتها".

ودعا المفوّض السامي للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي العام الماضي اليونان إلى "التدخل" بشكل طارئ لتحسين ظروف العيش في مخيمات المهاجرين، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مخيمات اللاجئين في جزيرة ليسبوس حيث أعرب عن دعمه لبرنامج الحكومة اليونانية الرامي إلى إعادة هيكلة مخيمات طالبي اللجوء في جزر ليسبوس وساموس وخيوس وليروس وكوس.