كيف يشغل من فُرض عليهم الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا أوقاتَهم؟

هذا فندق ماركو بولو العصري المتواجد في مدينة ووهان معقل الفيروس القاتل الذي يعتبر من الفنادق القليلة التي بقيت مفتوحة في المدينة. وقد سعى عمّال الفندق لمحاربة الملل الشّديد بالقيام بتمارين جماعية في الساعة 10 صباحاً من كل يوم حفاظاً على صحّتهم.

وكانت السلطات قد عمدت إلى فرض عزل تام على ووهان و سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة عن بقيّة أنحاء العالم إذ تحولت إلى مدينة أشباح خالية من المارة والزوّار.