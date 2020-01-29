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الولايات المتحدة الأمريكية

كيف ظهر فيروس كورونا ؟ قسّ أمريكي عرف السبب: "عقاب ربّاني سببُه الفسق والإلحاد"

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بقلم:  يورونيوز
يرتدي الطفلان أقنعة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد في محطة القطار فائق السرعة في هونغ كونغ، الأربعاء 22 يناير 2020.
يرتدي الطفلان أقنعة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد في محطة القطار فائق السرعة في هونغ كونغ، الأربعاء 22 يناير 2020.   -  
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AP - Kin Cheung
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اعتبر القس الأمريكي ريك وايلز أن فيروس كورونا هو "ملك الموت" المرسل من الله، وذلك في برنامجه المسائي ليوم الاثنين، وأنحى باللائمة على آباء الأطفال"المتحولين جنسيا" و على"القذارة الموجودة في تلفزيوناتنا وأفلامنا" كما قال، معتبرا ما انتشر من فيروس حكمًا إلهيًا.

ويلز هو كبير الرعاة في كنيسة Flowing Streams Church غير الطائفية في فلوريدا وصاحب قناة TruNews. وقد سبق أن وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه "شيطان من الجحيم" وحذر في أكتوبر الماضي من "حدوث عنف" إذا تم عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

كما وصف القس المسيحي الصين بأنها "حكومة شيوعية ملحدة"، وأكد أن "الأوبئة هي واحدة من آخر مراحل الحكم". وقدم في تصريحاته تحذيرات للأمريكيين قائلا لهم:

"انظروا إلى التمرد الروحاني الموجود في هذا البلد، كراهية الرب، كراهية الإنجيل، كراهية الخير... انظروا إلى عمليات الاغتصاب، والفجور الجنسي، والقذارة الموجودة على أجهزة التلفزيون وفي أفلامنا".

وواصل وايلز حديثه بالقول: "هذا هو الوقت المناسب لنصلح علاقتنا مع الله".

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