بعد 20 عاماً من التوقف.. "قفازات سحرية" تعيد الموسيقار البرازيلي مارتينز لعزف البيانو

تمكن الموسيقار الأسطوري البرازيلي جواو كارلوس مارتينز من مزاولة عزفه البيانو لأول مرة منذ 20 عاماً بفضل قفازات خاصة صنعت لمساعدة أصحاب الأمراض العصبية على ممارسة نشاطات حياتهم بشكل طبيعي.

وتعرض مارتينز (79 عاماً) لمرض عصبي بالإضافة إلى حادث هجوم من لص ضربه بقوّة على رأسه قبل 20 عاماً ما أثر على قدرته على عزف البيانو.

وحاول مارتينز، الذي يشبّهُ بتلميذ الموسيقار الألماني يوهان-سيباستيان باخ، الاستعانة بأكثر من 100 آلة طبية كما أجرى 24 عملية جراحية ليتمكن من العودة إلى عزف البيانو باءت جميعها بالفشل حتى حصل على القفازات الجديدة.

ويعترف مارتينز بأن عودته لعزف البيانو بعد كل هذه السنوات ليست سهلة وتتطلب جهدا كبيرا.

ويقول: "ربما لن أستعيد سرعتي السابقة ولا زلت لا أعلم كيف ستكون النتيجة النهائية. أبدأ من جديد وكأنني طفل في الثامنة ما زال في طور التعلّم".

وصُمّمت القفازات خصيصاً لمارتينز بواسطة البرازيلي أوبيراتا بيزارو كوستا في جهد استغرق شهورا من التعاون والاستشارات بينه وبين مارتينز وتبلغ تكلفة صنعها 150 يورو (173 دولاراً أمريكياً) فقط.