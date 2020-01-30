تمثال من الشمع لشخصية فريدة اختارتها مجلة تايم الأمريكية قبل فترة لتكون شخصية العام ل2019. تمثالٌ لغريتا ثانبرغ كشف عنه متحف Panoptikum في برلين نحتته أنامل الفنان الألماني Gottfried Kruger." وقد عرفت المراهقة السويدية التي لا يتجاوز عمرها 16 سنة بمواقفها المدافعة عن البيئة كما صنّفتها منظّمة العفو الدولية لحقوق الإنسان ك "سفيرة الضمير".

المراهقة السويدية ثانبرغ هي واحدة من أبرز النشطاء البيئيين ، وكانت تقود مظاهرات مدرسية كل يوم جمعة للمطالبة بحماية البيئة، بالإضافة إلى مشاركاتها في العديد من الإحتجاجات المدافعة عن البيئة في عدّة بلدان إضافة إلى حضورمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ.