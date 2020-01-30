أعلنت ابنة ثاني أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي بيل غيتس اليوم الخميس خطبتها من الفارس المصري نايل نصار.

ونشرت جينفر غيتس (23 عاماً) صورة على حسابها بتطبيق إنستغرام قالت فيها إنها وافقت على طلب نصار الزواج منها.

ويتضمن المنشور صورة لنصار بجانب جينفر غيتس بعد ارتدائها خاتم الزواج وهي في حالة تمزج بين المفاجأة والسعادة.

وكتبت جينفر في تعليقها على الصورة: "نايل نصار، أنت فريد من نوعك. لقد جعلتني أقع في حبك وفاجأتني الأسبوع الماضي في أحد أكثر الأماكن التي نتقاسم فيها إحدى هواياتنا وما أكثرها".

وأضافت: "لا أكاد أطيق الانتظار حتى أقضي بقية حياتي معك، نتعلم ونضحك ونعشق ونكبر سوياً. أقول نعم (للزواج منك) أكثر من مليون مرة".

وردّ نصار بمنشور آخر عبر فيه عن شعوره بأنه "أكثر الرجال حظاً وسعادة في العالم" وذلك بعد موافقة جينفر على الخطبة.

وتعرف الشاب المصري الأصل على جينفر، الابنة الكبرى لغيتس، أثناء دراستهما بجامعة ستانفورد وتشاركا في عشقهما للفروسية التي يمارسها نصار بشكل محترف.

وساهم نصار في تأهل المنتخب المصري للفروسية لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل بعد فوزه ببطولة الرباط في المغرب في أكتوبر – تشرين الأول الماضي لتكون أول مشاركة مصرية لرياضة الفروسية في الأولمبياد منذ 60 عاماً.

نصار خلال منافسات الفروسية أ ب Nati Harnik

ووُلد نصار (29 عاماً) لأبوين مصريين في ولاية شيكاغو الأمريكية قبل أن تنتقل العائلة إلى الكويت ثم عاد إلى الولايات المتحدة عام 2009 لاستكمال دراسته للاقتصاد والإدارة.

وتبلغ ثورة غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية، 110 مليار دولار.