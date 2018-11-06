كواحد من أغنى رجال العالم وأكثر المحسنين نشاطاً، يقوم بيل غيتس بالعديد من الحملات التوعوية حتى تلك المقرفة التي تقوده إلى مسك علبة مملوءة بالبراز. هذا ما فعله مؤسس شركة مايكروسوفت بصفة مفاجئة خلال منتدى حول مستقبل المراحيض الذي أقيم الثلاثاء في العاصمة الصينية بكين.
الملياردير الأمريكي بيل غيتس يرفع علبة من البراز في حملة توعويّة في الصين
الملياردير الأمريكي بيل غيتس يرفع علبة من البراز في حملة توعويّة في الصين
بيل غيتس حاول بطريقته هذه لفت الانتباه إلى مشكلة تؤثر على البلدان النامية في جميع أنحاء العالم: عدم وجود مراحيض كافية.
وقال غيتس مشيرا الى البراز بداخل العلبة الزجاجية الشفافة "في أماكن خالية من قنوات الصرف الصحي نجد أكثر من هذا"، مؤكدا للمشاركين في المنتدى "وبهذا يلعب الأطفال لأنهم عرضة لهذه الفضلات طوال الوقت ولهذا السبب نربط ذلك ليس فقط بنوعية الحياة ولكن بالمرض والموت وسوء التغذية."
وتابع غيتس "عندما تفكر في أشياء قائمة الأشياء الأساسية كالصحة والاكتفاء الغذائي، في دول أخرى وجود مرحاض مناسبة ينتمي إلى تلك القائمة".
الملياردير، استخدم جزءًا كبيرًا من ثروته لتوفير مرافق صحية نظيفة ومريحة لما يقارب من نصف سكان العالم الذين يعانون من هذا المشكل العويص. كما قام غيتس في السابق باعتماد "تكتيك الصدمة" لجذب الانتباه إلى جهوده في مكافحة المرض.
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في العام 2009 قام بيل غيتس بتسريب البعوض في مؤتمر للتكنولوجيا والترفيه والتصميم (TED) في كاليفورنيا من أجل التوصل إلى حل لإشكالية اللقاح القاتل للملاريا، وانتظر بعض الوقت قبل أن يؤكد للجمهور أن الحشرات التي قام بإطلاقها خالية من الأمراض.
ونظمت مرسسة بيل وميليندا غيتس "معرض إعادة ابتكار المراحيض" الذي يهتم بمختلف تقنيات المراحيض المتطورة بدلا من شبكات الصرف الصحي، مما يجعلها أسهل وأرخص للتثبيت.
وأشاد بيل غيتس بالتطورات الكبيرة التي حققتها الصين في مجال تحسين الصحة والمرافق الصحية لملايين البشر من خلال إطلاق تقنيات الصرف الصحي المبتكرة غير المجددة التي ستفيد الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، بحسب بيل غيتس.