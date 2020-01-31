جونسون: بريكست "بداية" لمرحلة من "التجديد" و"التغيير" بالنسبة إلى المملكة المتحدة

سيُشكّل خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي اليوم الجمعة "بداية" لمرحلة من "التجديد" و"التغيير" بالنسبة إلى البلاد، بحسب ما جاء في مقتطفات من خطاب يُوجّهه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الأمّة الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش قبل ساعة من الخروج التاريخي لبريطانيا من الاتّحاد.

ويُضيف جونسون بحسب المقتطفات التي وزّعها مكتبه "إنّها ليست نهاية، بل بداية. حان الوقت لتجديدٍ حقيقيّ ولتغيير وطنيّ".

ومن المقرر أن يجتمع جونسون مع وزرائه في ساندرلاند بشمال شرق انكلترا.

وقد بدأ العد العكسي للخروج من الاتحاد الذي سيتم رسميا الجمعة الساعة 23:00 ت.غ، بعد ثلاثة أعوام ونصف عام من أزمة أطاحت برئيسَي وزراء.

وتبدأ بالنسبة إلى المملكة فترة دقيقة لإعادة بناء العلاقات التجارية خصوصا مع كتلة الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا مع القوى الكبرى الأخرى، وأولها الولايات المتحدة.