صفقة القرن: المرجعية الشيعية في العراق تدين خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

أكد آية الله العظمى علي السيستاني، أقوى شخصية دينية في العراق، يوم الجمعة إدانته لاستخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وأدان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

في خطابه الأسبوعي، الذي ألقاه في مدينة كربلاء المقدسة ممثله عبد المهدي الكربلائي، أدان السيستاني، "استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين، اغتيالات واختطاف بعض منهم"، ورفض "استخدام القوة لتفريق التجمعات والاحتجاجات السلمية ".

كرر السيستاني دعوات الكتل السياسية لتسمية رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة "في أسرع وقت ممكن" لتجنب الأزمة السياسية وعدم الاستقرار.

يسيطر رأي السيستاني على الكثير من العراقيين والنخب.

غالبًا ما انحازت مواقفه إلى المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في الأول من أكتوبر لاستنكار فساد الحكومة المتفشي وسوء الخدمات والبطالة.

رغم أن مطالبهم متنوعة، إلا أن معظمهم يريدون إجراء انتخابات مبكرة وإصلاحات وتغيير القيادة السياسية.