تظاهر عشرات الآلاف من الأردنيين في جميع أنحاء الأردن يوم الجمعة رفضا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين أو ما يعرف ب"صفقة القرن"، وتم حرق علم إسرائيل في عمان وسط هتافات "الموت لإسرائيل".

من جهة أخرى، تظاهر قرابة 300 شخص أمام السفارة الأميركية في منطقة عبدون غرب عمان، منددين بخطة ترامب وداعين الدول العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني و"المقاومة".