قطر تعلن موقفها من "صفقة القرن"

رحّبت دولة قطر الأربعاء، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، معتبرة في الوقت نفسه أنّ السّلام لن يكون مستداماً إلّا بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرّسمية أنّ "دولة قطر ترحّب بجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والمستدام في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، (كما أنّها تعرب) عن تقديرها لمساعي الإدارة الأميركية الحالية لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي".

وشدّدت قطر ذات العلاقة الوثيقة مع الولايات المتّحدة والداعمة للفلسطينيين، خاصة حركة حماس في قطاع غزة، على موقفها من النزاع.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الدوحة تكرّر دعمها للمؤسّسات الفلسطينية، موضحة أنّه "لا يمكن للسّلام أن يكون مستداما ما لم تتم صيانة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وفي العودة إلى أراضيه".

ومنحت خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها الثلاثاء عدّة تنازلات لإسرائيل، فيما رفضها الفلسطينيون بشدة.

وتشتمل الخطة على الإعتراف بضم إسرائيل للمستوطنات المبنية في الضفّة الغربية المحتلّة، وبالأخّص في غور الأردن، في انتهاك للقانون الدولي وفقا للأمم المتحدة.

كما أنّها تعترف بدولة فلسطينية ولكن من دون أن ترتقي لتطّلعات الفلسطينيين في أن تمتّد على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.