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الإمارات العربية المتحدة

فيديو: انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار من أبو ظبي

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
فيديو: انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار من أبو ظبي
حقوق النشر
أ ب - Kamran Jebreili
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أعلنت الإمارات السبت عن انطلاق فعاليات شهر الابتكار 2020، تحت شعار "الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين"، بحسب ما ذكر بيان صادر عن المنظمين.

وتبدأ فعاليات الشهر من من إمارة أبوظبي، لتتواصل على مدار شهر شباط/فبراير، لتتنقل بين كافة الإمارات السبع.

وأشار البيان إلى أن الشهر يهدف إلى "ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشاريع المستقبلية وابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة".

وتشهد الفعاليات أيضاً انطلاق النسخة العاشرة من مهرجان أبو ظبي للعلوم حيث يقدم أكثر من 80 مبتكراً شاباً مشاريع واختراعات حتى الثامن من شباط/فبراير.

ويتوقع أن يشهد الأسبوع مشاركة 120 ألف زائر و19 ألف طالب للمشاركة في 75 ورشة عمل علمية.

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