نصحت السلطات الأسترالية سكان جنوب مدينة كانبرا بالاحتماء داخل المنازل خشية تعرضهم لخطر الحرائق المشتعلة في الغابات المجاورة. وقالت خدمة المطافئ في ولاية نيو ساوث ويلز إن هناك خطراً على الأرواح والمنشآت في مساحة تمتد إلى 75 كيلومتراً من كانبرا. وهناك حالياً خمس مواقع تتأجج بهم حرائق الغابات في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.