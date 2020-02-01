عاجل

نصحت السلطات الأسترالية سكان جنوب مدينة كانبرا بالاحتماء داخل المنازل خشية تعرضهم لخطر الحرائق المشتعلة في الغابات المجاورة. وقالت خدمة المطافئ في ولاية نيو ساوث ويلز إن هناك خطراً على الأرواح والمنشآت في مساحة تمتد إلى 75 كيلومتراً من كانبرا. وهناك حالياً خمس مواقع تتأجج بهم حرائق الغابات في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox