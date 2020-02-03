رئيس الوزراء العراقي المكلف يوجه رسالة للمتظاهرين

وجه رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، رسالة ثانية للمتظاهرين في تغريدة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ودعا علاوي المتظاهرين "إلى التضامن والمحبة لإنقاذ العراق وتحقيق ازدهاره" محذراً من أنه بخلاف ذلك سينجر البلد إلى الهاوية وسيفقد العراقيون ما تحقق من انجازات عظيمة.

وأضاف قائلاً إن "التخلي عن روح الأخوة والتعاون سيؤدي إلى الخلاف والنزاع بين العراقيين".

وسيجد محمد توفيق علاوي، الذي تم تكليفه السبت الماضي بتشكيل حكومة جديدة في العراق، أمام مهمة ليست بالسهلة، مع شارع منتفض منذ أربعة أشهر في وجه السلطة، ودعوات لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وانقسام حاد بين الفرقاء السياسيين.

وكان علاوي قد وجه رسالة أخرى بالفيديو منذ يومين للشارع المنتفض دعاه فيها إلى الاستمرار في التظاهر "لمساعدته في إصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد".