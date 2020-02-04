أطراف النزاع في ليبيا توافق على تحويل "الهدنة" إلى "وقف دائم لإطلاق النار"

قال غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، اليوم، الثلاثاء، إن طرفي النزاع في ليبيا، اللذين دخلا في محادثات في جنيف منذ الإثنين، وافقا على مبدأ تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف سلامة أنه على الطرفين الآن تحديد الطرق لتنفيذ هذا الهدف وأن البحث في شروطه سيبدأ اليوم.

وأشار سلامة إلى أن الطرفين جاءا إلى جنيف مضيفاً أن الأمم المتحدة "بدأت نقاشاً معهما متعلقاً بقائمة من النقاط.. بداية من محاولة تحويل الهدنة إلى اتفاق حقيقي لوقف دائم لإطلاق النار".

وخلال مؤتمر صحافي أعلن سلامة عن موقف صارم اتخذته الأمم المتحدة بشأن وقف التدخل الأجنبي في النزاع الليبي وشدد على ضرورة وقف إرسال المرتزقة إلى البلاد التي تعمّها الفوضى منذ سقوط نظام القذافي.

وذكر سلامة أيضاً بأن هذه هي المرة الأولى حيث يلتقي ضباط كبار من الجانبين (خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة الوفاق إضافة إلى خمسة عينهم الجيش الليبي) في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).