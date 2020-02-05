ارتفاع قياسي لدرجة الحرارة في شهر يناير في أوروبا

قالت وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة تغير المناخ (كوبرنيكوس)، إن شهر كانون الثاني/يناير الماضي شهد ارتفاعا قياسيا لدرجة الحرارة في أوروبا.

وقالت كوبرنيكوس إن درجة الحرارة في أوروبا الشهر الماضي كانت أكثر ارتفاعا بنحو 0.2 درجة مائوية، مقارنة بالأرقام المسجلة في 2007، كما كانت اكثر بنحو 3.1 درجة مائوية أكثر من الأرقام المتوسطة المسجلة بين 1981 و2010.

فيضان في كوسن النمساوية

ففي منطقة تيرول النمساوية ظلت الأمطار تهطل لأكثر من 24 ساعة، وفيما كانت الأراضي مغطاة بالجليد، لم تأخذ المياه مجراها العادي، وهو ما أدى إلى وقوع الفيضانات في مدينة كوسن.

ومنذ يوم الأحد يحاول عشرات عناصر فرق الطوارئ شفط المياه، وحماية المنازل بأكياس الرمل في المنطقة. وكانت كوسن تضررت من فيضانات سنة 2013، ويبعث نزول الأمطار الأخيرة القلق في نفوس الأهالي. وفي تقدير عمدة المدينة فإن مستوى المياه في نهر آشي مرتفع، ولكنه ليس خطيرا.

رقم قياسي في تولوز الفرنسية

وفي فرنسا سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق الشهر الماضي في مدينة تولوز بنحو 22 درجة، فيما بلغت درجات الحرارة 26 في بربينيان. ومنذ يوم الجمعة شهدت فرنسا أياما اقتربت فيها أجواء الطقس من الأجواء الصيفية، وكان الطقس لطيفا.

ارتفاع منسوب المياه في أنهار ألمانية

وفي ألمانيا تسببت مياه الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب نهر نيكار في ولاية بادن ورتمبرغ بصفة كبيرة، إلى درجة غمرت المياه الطرقات والأراضي الزراعية، وقد فاضت المياه في أماكن أخرى في راين نيكار. وتتوقع مصالح الرصد الجوي في ألمانيا هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ذوبان الثلوج ينذر بالفيضانات في رومانيا

وفي رومانيا أضحت المنازل في مناطق بريستريا ناسود وهارغيتا وسط البلاد، مهددة باجتياح الفيضانات لها بسبب ذوبان كتل الثلوج في الأنهار، وذلك إثر ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي.