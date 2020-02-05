شاهد: أطباء في لاتفيا يستأصلون ورما سرطانيا وزنه 15 كيلوغراما

نجح أطباء في مركز الأورام السرطانية في مستشفى شرق ريغا في لاتفيا، من استئصال ورم سرطاني يبلغ وزنه 15 كيلوغراما لامرأة تعاني من الساركومة الشحمية.

وتمت العملية بنجاح لأنّ الورم لم ينتشر في كل أنحاء الجسم. وتفاجأ الأطبّاء لعدم خضوع المريضة لأيّ علاج طبي طيلة سنتين.

يو إي أر

ووصف الطبيب الجراح أرماندز سيفينس رئيس مركز الأورام العملية بالخطيرة جداً لناحية إمكانية تضرر أعضاء في الجسم، وأضاف أن العملية جرت بدقة متناهية بالميلمترات، وأوضح أن الورم كان ثقيلاً وتطلب مجهوداً جسدياً كبيراً وهي المرة الأولى التي يواجه بها الاطباء مثل هذا الحجم من الورم على حد تعبير الجراح.

ويهدف اليوم العالمي لداء السرطان 4 شباط/فبراير إلى زيادة الوعي بخصوص هذا المرض الخبيث وطرق الوقاية منه.

وأودى مرض السرطان بحياة 1.2 مليون شخص في أوروبا عام 2016. ويعتبر مسؤولا عن أكثر من ربع عدد الوفيات المسجلة في أوروبا بنسبة تصل إلى 26%.