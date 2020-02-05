نجم هوليوود مارك روفالو في البرلمان الأوروبي للتحذير من مخاطر الملوثات الكيميائية

زار الممثل الأمريكي مارك روفالو اليوم الأربعاء البرلمان الأوروبي للتحدث عن مخاطر الملوثات الكيميائية التي تستخدمها الشركات والمصانع الكبرى على حياة البشر والحيوانات.

وتأتي الزيارة في وقت يروج فيه روفالو لفيلمه الجديد "مياه مظلمة" أو Dark Waters الذي يجسد فيه دور المحامي الأمريكي روبرت بيلوت الذي اكتشف فضيحة نشر مواد كيميائية ملوثة بواسطة شركة دوبونت الأمريكية في مياه شرب الآلاف من السكان.

ويخص الفيلم بالذكر ما يعرف بـPFAS وهي مجموعة مكونة من خمسة آلاف مادة كيميائية تستخدمها المصانع الكبرى وتعتبر مواد سامة ويستحيل احتوائها فور دخولها مجاري المياه والصرف الصحي.

وقال روفالو إن مثل تلك الأفلام ترفع من وعي الناس تجاه تلك المخاطر التي لا يعلم كثيرون عنها شيئاً، مضيفاً بأنه لم يعلم الكثير عن هذه الملوثات قبل بطولة فيلم "مياه مظلمة".

وتستخدم تلك المواد في العديد من الصناعات ويمكنها إصابة البشر والحيوانات على حد سواء بأمراض مثل خلل الهرمونات وتأخر البلوغ والغدة الدرقية وتلف الكبد وسرطان الكلى والخصية.

وحذر روفالو النواب الأوروبيين من اقتراب خطر التلوث الأمريكي من أوروبا.

ويقول علماء إن حوالي 100 ألف موقع صناعي عبر القارة الأوروبية ينشرون تلك المواد الكيميائية السامة من خلال صناعات بعضها غير مسجل بشكل رسمي مما يصعب من عملية تعقبها من قبل السلطات.

وتقدر بعض الحكومات الأوروبية كلفة علاج الأضرار الصحية الناتجة عن نشر تلك المواد بحوالي 84 مليار يورو سنوياً.