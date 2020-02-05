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شاهد: عاصفة قوية تجتاح بلدان الساحل الأدرياتيكي

تجتاح كرواتيا رياحٌ عاتية بسرعة بلغت 185 كيلومتراً في الساعة، ما أدى إلى توقّف كافة عمليات النقل بين الجزر والبرّ الرئيس في البلاد، فيما تمّ إغلاق الطرق السريعة بين منطقة دالماتيا وكرواتيا الداخلية أمام الشاحنات.

وفي البوسنة أعلنت خدمات الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء حالة التأهب "الحمراء" وسط تحذير السلطات من عواصف عاتية تترافق مع تساقط غزير للثلوج في الأجزاء الوسطى من البلاد.

العاصمة القوية التي تنقلت في مناطق في شرق ووسط أوروبا، كانت أحدثت أضراراً في إيطاليا، ووصل تأثيرها إلى التشيك وألمانيا.

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