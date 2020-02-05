شاهد: عاصفة قوية تجتاح بلدان الساحل الأدرياتيكي

تجتاح كرواتيا رياحٌ عاتية بسرعة بلغت 185 كيلومتراً في الساعة، ما أدى إلى توقّف كافة عمليات النقل بين الجزر والبرّ الرئيس في البلاد، فيما تمّ إغلاق الطرق السريعة بين منطقة دالماتيا وكرواتيا الداخلية أمام الشاحنات.
وفي البوسنة أعلنت خدمات الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء حالة التأهب "الحمراء" وسط تحذير السلطات من عواصف عاتية تترافق مع تساقط غزير للثلوج في الأجزاء الوسطى من البلاد.
العاصمة القوية التي تنقلت في مناطق في شرق ووسط أوروبا، كانت أحدثت أضراراً في إيطاليا، ووصل تأثيرها إلى التشيك وألمانيا.
No Comment المزيد من
شاهد: لوحة موناليزا بحلة جديدة للبيع
شاهد: الأنوار تغزو العاصمة الدنماركية كوبنهاغن
شاهد: أكثر من نصف مليون نازح من إدلب معظمهم من النساء والأطفال
شاهد: آلاف الأسرّة الفارغة تنظر مصابي فيروس كورونا
شاهد: مدينة ريجيكا الكرواتية تدشن احتفالاتها كعاصمة للثقافة الأوروبية 2020
أضخم أجراس العالم تُقرع في قصرٍ بالبرتغال بعد 20 عاماً من الصمت المطبق
شاهد: كارثة تشرنوبل تمنع مدينة بريبيات الأوكرانية من إحياء ذكرى تأسيسها الـ50
ملك إسبانيا يشارك في افتتاح المجلس التشريعي الـ14
شاهد: جرذ الأرض يتنبأ بربيع مبكر هذا العام
شاهد: ميانمار تفتتح مهرجان الأعراق وسط انتقادات بشأن مسلمي الروهينغا
شاهد: 4 قتلى في تشيلي مع تصاعد الاحتجاجات وتفاقم الأزمة الاجتماعية
شاهد: برنامج لتكاثر السلاحف لحمايتها من الانقراض في الإكوادور
فيديو: السلطات الأسترالية تحذر السكان من الخروج خوفاً من حرائق كانبرا
الأردن يخرج احتجاجا على خطة ترامب - نتنياهو "صفقة القرن"