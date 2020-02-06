نتنياهو يحمل عباس مسؤولية أحداث العنف في القدس والضفة الغربية

حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مسؤولية أحداث العنف التي وقعت اليوم في القدس والضفة الغربية ونتج عنها مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة شرطي وجنود إسرائيليين.

وقال نتنياهو موجهاً حديثه لعباس: "هذا لن ينفعك. ليس الطعن أو الدهس، ليس إطلاق النار أو التحريض".

وقام فلسطيني بدهس جنود إسرائيليين بسيارته في القدس وهو ما أدى إلى إصابة 12 جندياً قبل أن يفتح إسرائيلي – فلسطيني النار على قوة أمنية بالقرب من المدينة القديمة ليصيب شرطياً بجروح طفيفة قبل أن تقتله الشرطة الإسرائيلية.

كذلك قتلت قوات الأمن الإسرائيلية فلسطينيين اثنين خلال اشتباكات في الضفة الغربية.

ويأتي العنف كرد فعل لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن خطته لإقامة السلام في الشرق الأوسط وهي الخطة التي رفضها عباس وقال إنها تحابي إسرائيل على حساب الفلسطينيين.