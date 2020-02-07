أمريكا تقدم مئة مليون دولار للصين ودول أخرى لمكافحة كورونا القاتل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة أن بلاده قدّمت مئة مليون دولار لمساعدة الصين ودول أخرى تأثرت بفيروس كورونا المميت لمكافحة الوباء.

وقال بومبيو في بيان "هذا الالتزام مع مئات ملايين الدولارات التي تبرّع بها بسخاء القطاع الخاص الأمريكي يُظهر القيادة الأمريكية القوية في الاستجابة لتفشي الوباء".

وأضاف "نشّجع باقي العالم على تقديم التزام مساو لالتزامنا. بالعمل معًا، يمكننا التأثير بشكل عميق للسيطرة على هذا التهديد المتنامي".

وقال بومبيو، الذي لطالما انتقد الصين بشأن مسائل تتراوح من حقوق الإنسان إلى إنفاقها على مشاريع بنى تحتية في الخارج، إن الولايات المتحدة ستقدّم مساعدات إما مباشرة أو عبر منظّمات متعددة الأطراف.

وقال إن الأموال ستأتي من صناديق لم يحددها خصصتها الحكومة الأمريكية.

ويأتي إعلان بومبيو بعدما انتقدت بكين طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع الأزمة الصحية، مشيرة إلى أن واشنطن بثّت "الذعر" عبر منعها دخول الأجانب الذين كانوا في الصين.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد الجمعة باستجابة الصين "المهنية للغاية" للأزمة بعدما تحادث هاتفيًا مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تبرّعت بنحو 17 طنًا من المعدات طبية إلى الصين بينها كمامات وأثواب وضمادات وأجهزة تنفّس.

وأصيب 31 ألف شخص على الأقل في عشرين بلداً بالفيروس، توفي منهم 630، منذ ظهر المرض أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، على الأرجح في سوق كان يبيع حيوانات نادرة للاستهلاك الغذائي.