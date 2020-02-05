فيروس كورونا الجديد: إصابة رضيع عمره 30 ساعة في ووهان الصينية

قال مراسل تلفزيون الصين المركزي، اليوم، الأربعاء، إن أطباء في مدينة ووهان -بؤرة فيروس كورونا الجديد- كشفوا أن نتائج الاختبارات التي خضع لها رضيعان في أحد المستشفيات للتأكد من إصابتيْهما بالفيروس، جاءت إيجابية.

وذكر المراسل أن الصغير بين الرضيعين لا يتخطّى عمره 30 ساعة مضيفاً أن حالته الصحية "مستقرة".

وأضاف المصدر نقلاً عن مصادر طبية أن المسؤولين في "مستشفى ووهان للأطفال" يعملون حالياً للتأكد من إمكانية انتقال الفيروس إلى الجنين، بعدما أنجبت امرأة، مصابة بالفيروس، طفلها في الثاني من شباط/فبراير.

مع ذلك لا يمكن، بحسب المسؤولين، إطلاق أية خلاصات علمية، حتى الآن.

وقال جينغ لنيغكونغ، أحد كبار أطباء المستشفى "علينا أن نقلق جميعاً من احتمال انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد عبر طرق جديدة" مناشداً النساء الحوامل للبقاء بعيداً عن المصابين.

وخصَّص المستشفى قسماً خاصاً للنساء الحوال اللواتي تبدو عليهن عوارض المرض.

وبلغ عدد القتلى الذين خلّفهم فيروس كورونا الجديد اليوم 492، فيما تحاول السلطات الصينية جاهداً احتواءه، وسط دعوة كررها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لاتخاذ كل التدابير بالسرعة المطلوبة بهدف منع الوباء من الانتشار.

غير أن وزارة الصحة الصينية أعلنت اليوم أيضاً أنها حددت عدداً من الحالات "حيث يحمل الشخص الفيروس وينقله من دون ظهور عوارض المرض عليه".