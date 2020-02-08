جندي تايلاندي يطلق النار عشوائياً ويقتل أكثر من عشرة أشخاص في مجمع تجاري

أعلنت الشرطة التايلاندية أن جندياً قتل عشرة أشخاص على الأقلّ في عملية إطلاق نار بثّها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي السبت في مدينة كورات في شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناشاروين لوكالة فرانس برس إن هناك "أكثر من عشرة قتلى" والعديد من الجرحى، في حين أغلقت السلطات مركزاً تجارياً في المدينة في إطار ملاحقتها للمهاجم.

وكانت الشرطة أشارت سابقاً إلى أن الجندي "استخدم رشاشاً وأطلق النار على ضحايا أبرياء ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى والقتلى".

وأفادت وسائل إعلام محلية عن مقتل 12 شخصاً على الأقلّ.

وسرق المهاجم الذي عرّفت عنه الشرطة بأنه الجندي جاكابانت توما، آلية عسكرية ونشر صوراً ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها بزيّ عسكري في حين كان يطلق النار في أرجاء مدينة كورات.

وأظهرت صور وفيديوهات أشخاصاً مرعوبين يفرّون مما يبدو أنها رشقات نارية من سلاح رشاش.

وأوضحت الشرطة أنها أغلقت مركز "تيرمينال 21" التجاري إلا أن الجندي لا يزال فاراً حتى الساعة.

وتايلاند هي إحدى الدول الأكثر تسلحاً في العالم لكن نادراً ما يقوم عسكريون بعمليات إطلاق نار جماعية ضد مدنيين.