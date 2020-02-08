شاهد: أبرز الأحداث العالمية في أسبوع

شهد الأسبوع الماضي أحداثاً مختلفة كانت عدسة يورونيوز شاهدة عليها في عدد من مدن وعواصم العالم.

ففي العاصمة الفرنسية باريس، يستعد محبو الأعمال الفنية غير الاعتيادية لعملية بيع لوحة خاصة للموناليزا صنعت باستخدام 330 مكعباً من مكعبات روبيك. ويتوقع أن يصل سعرها إلى 150 ألف يورو.

كذلك التقطت كاميرات سفينة المراقبة البريطانية جيمس كلارك روس مشهداً لانهيار جليدي ضخم في القارة القطبية الجنوبية. وقال علماء السفينة إن الجزء الجليدي المنهار يزن ألف طن ويصل ارتفاعه إلى ما لا يقل عن 40 متراً.

وفي مدينة لوس أنجلس الأمريكية، وضع عشاق الممثل الراحل كيرك دوغلاس أكاليل من الزهور على نجمته بجادة هوليوود إثر وفاته عن عمر ناهز 103 عاماً.