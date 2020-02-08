شاهد: سيارة برمائية كلاسيكية في بحيرة بيرلي غريفين الأسترالية

إنها "سيارة مختلفة، يعتقد معظم الناس أن شيئا غريبا يحدث. إلا أنهم لا يقتنعون أن السيارة يمكن أن تنطلق فعليا في الماء". إنها سيارة أمفيكار 770 الكلاسيكية تمت صناعتها في ألمانيا في الستينيات ومعظم هذه السيارات البرمائية موجودة في أمريكا، بحسب الأسترالي مالك السيارة البرمائية إيان أوليفر.

يقول أوليفر"كان لدي صديق أرسل لي صورة عبر البريد الإلكتروني لهذه السيارة ذات المظهر المضحك وعندما بدأت النظر إليها، كانت معروضة للبيع وهذه هي نهايتها".

والآن بعد أن قام أوليفر بتحديث السيارة ميكانيكيا، يقول "إنها المرة الأولى التي أقوم بتشغيلها لمدة نصف ساعة تقريبا، تسير بشكل جيد. أنا سعيد جدا بها. العمل الذي أنجزناه والتغييرات على السيارة يؤتي ثماره الآن".

ومنحت الكلية الوطنية بأستراليا (NCA) أوليفر إذنًا يسمح له بقادة السيارة في بحيرة بيرلي غريفين البحيرة الاصطناعية المثالية.

وبعد أن كانت العاصمة الأسترالية كانبرا موقع اختبار أمفيكار، يتطلع أوليفر إلى الذهاب بها أبعد من ذلك.

يقول أوليفر "هناك حوالي ثلاث سيارات في أستراليا، ونعرف بعضنا البعض جيدا. سنقوم بجولة إلى أوروبا في العام 2021 وننقل هذه السيارات في جولة بنهر الراين".