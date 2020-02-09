زعماء إفريقيا يرفضون "صفقة القرن"

دان القادة الأفارقة الاحد خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ووصفوها بأنها غير شرعية، كما أعربوا عن تضامنهم مع "القضية الفلسطينية".

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد اثناء قمة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إن الخطة التي كشفت عنها واشنطن أواخر كانون الثاني/يناير تمثل "انتهاكا خطيراً لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العديدة".

وأضاف أن الخطة تم اعدادها بدون مشاورات دولية وأنها "تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني"، وسط تصفيق الحاضرين في القاعة الرئيسية لمقر الاتحاد الافريقي.

ورفض الفلسطينيون على الفور مقترحات ترامب التي طال انتظارها، وكانوا قاطعوا إدارته بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل.

وتشمل المقترحات منح إسرائيل الضوء الأخضر لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات الاحد ان "القضية الفلسطينية ستبقى دائما في قلوب وعقول شعب افريقيا".

وصرح سيريل رامابوسا رئيس جنوب افريقيا، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الافريقي خلفا لمصر، ان مقترحات ترامب تشبه القوانين التي كانت تنفذ في جنوب افريقيا خلال فترة الفصل العنصري.

وأضاف "عندما استمعت الى المقترحات وقرأت كل ما كتب عنها، عاد الى ذاكرتي التاريخ الفظيع الذي مررنا به في جنوب أفريقيا".

ولم يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى اثيوبيا لحضور القمة هذا العام رغم مواظبته على حضورها.

وصرح مسؤولون فلسطينيون الاسبوع الماضي أن عباس سيتوجه الى الأمم المتحدة للدفع من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي لإدانة مقترحات ترامب للسلام.

ومن شبه المؤكد أن تعترض الولايات المتحدة على القرار.

وحضر القمة نيابة عن عباس الاحد رئيس وزرائه محمد اشتيه الذي جدد التأكيد على موقف القادة الفلسطينيين بأن خطة ترامب "ليس لها أي شرعية".