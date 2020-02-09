شاهد: مئات الفوانيس الطائرة والمضيئة تزيّن سماء تايوان

تجمع المئات في تايبيه الجديدة في تايوان للمشاركة في مهرجان الفوانيس السنوي، الذي يقام احتفالاً بنهاية العام الصيني. وقال المسؤولون إن عدد المشاركين في المناسبة، التي تشهد عادة إطلاق آلاف الفوانيس المضيئة في السماء، إضافة إلى عرض ضخم من المفرقعات، تراجع بحدّة بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا الجديد في الجزيرة المقابلة لغرب الصين. والمهرجان التايواني يقام، بحسب التقاليد، تكريماً لإلهة البحر وحامية الصيادين، ماتزو، وهو يعلن نهاية 15 يوماً من الاحتفالات برأس السنة القمرية الجديد ويعرف أيضاً باسم "مهرجان الربيع"...
No Comment المزيد من
هونغ كونغ: انتهاء الإضراب الطبي المطالب "بإغلاق الحدود مع الصين"
شاهد: المئات يتنافسون في مسابقة تزلج "تحت ضوء القمر" في جبال الألب
شاهد: حشود ضخمة من الهندوس في مهرجان ثايبوسام بماليزيا رغم مخاوف انتشار كورونا
شاهد: أبرز الأحداث العالمية في أسبوع
شاهد: مراهقون في بلجيكا يطالبون بمكافحة تغير المناخ
شاهد: أفضل اللقطات المصورة لفقرة بدون تعليق لهذا الأسبوع
شاهد: بعد أطول مهمة في الفضاء لامرأة .. رواد فضاء يعودون إلى الأرض
شاهد: صراع الديكة في فنزويلا
شاهد: ترامب يرفض مصافحة بيلوسي فترد بتمزيق خطابه
شاهد: طائرات وفرق خاصة لإخماد حرائق كورسيكا
شاهد: عاصفة قوية تجتاح بلدان الساحل الأدرياتيكي
شاهد: لوحة موناليزا بحلة جديدة للبيع
شاهد: الأنوار تغزو العاصمة الدنماركية كوبنهاغن
شاهد: أكثر من نصف مليون نازح من إدلب معظمهم من النساء والأطفال