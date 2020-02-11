شاهد: العاصفة سيارا تضرب سويسرا والرياح على أشدها في الجبال

تسببت العاصفة سيارا أو سابين كما تعرف في سويسرا بإلغاء نحو 80 رحلة جوية من جنيف وزيوريخ وبازل معظمها إلى المملكة المتحدة وباريس وأمستردام.

كما تنبأت هيئة الأرصاد الجوية في سويسرا أن تصل سرعة الرياح في المناطق الجبلية إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وتسبب أحوال الطقس السيئة بتعطيل الخدمات في أنحاء البلاد.

كما تجبر سيارا من يعملون عبر الحدود، ويذهبون إلى أعمالهم في سويسرا من فرنسا على متن عبارة عبر بحيرة جنيف، على إيجاد طرق بديلة للوصول إلى العمل.

ليس من المتوقع أن يكون للعاصفة تأثير كبير على حركة السكك الحديدية ، باستثناء بعض الخطوط الإقليمية والرحلات الليلية.