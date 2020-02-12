"الشيوخ الإيطالي" يجيز إحالة سالفيني على القضاء في قضية سفينة المهاجرين

أجاز مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الأربعاء إحالة زعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني على القضاء لأنه منع سفينة مهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عندما كان وزيرا للداخلية.

وكانت محكمة في كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية، اتّهمت سالفيني بـ"استغلال السلطة واعتقال أفراد" بعد أن منع الصيف الماضي لعدة أيام 116 مهاجرا كانوا على متن سفينة "غيرغوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطاليين من النزول منها، وفي حال ثبوت التهم فهو يواجه السجن 15 عاماً.

وقال سالفيني في وقت سابق "لن أذهب إلى قاعة المحكمة للدفاع عن نفسي بل لأفتخر بما قمت به" مشددا على أن الدفاع عن حدود البلاد عندما كان وزيرا للداخلية "واجب".

وأضاف "يحق لولدي أن يعرفا بأن سبب غياب والدهما عن المنزل لم يكن لاعتقال أشخاص بل للدفاع عن حدود البلاد وأمنها"، مستطرداً بالقول: "يجب هزيمة الخصوم في صناديق الاقتراع وليس في المحاكم".

وكان المهاجرون وطاقم العمل على متن السفينة "غيرغوريتي" مرّوا في ظروف سيئة للغاية خلال الأيام العشرين، غير أن وزارة الداخلية الإيطالية تمسكت بموقفها، وعرضت إسبانيا على السفينة الرسو في أحد موانئها وقتئذ ولكن الطاقم رفض بحجة أن الإبحار يتطلب خمسة أيام.

إثر ذلك أصدر مدعي عام منطقة في صقلية قراراً يقضي بإنزال المهاجرين على الجزيرة بتاريخ 20 آب/أغسطس، وأمر بفتح تحقيق بحق سالفيني حيث وجهت إليه تهمٌ "بالاختطاف" و"استغلال السلطة.