شاهد: سامسونغ تطلق هاتفها المحمول "زاد فليب" الجديد القابل للطي

كشفت شركة سامسونغ في سان فرانسيسكو عن الهاتف المحمول "زاد فليب" القابل للطي، والثاني من نوعه. ويفتح الهاتف مثل العلبة، ويبلغ طول شاشته 17 سنتمترا، ويمكن وضعه في الجيب عندما يطوى.

واستعمل بلور رقيق جدا لشاشة الهاتف الذي يمكن أن يتحمل الطي أكثر من 200 ألف مرة، كما يمكنه أن يقاوم أي خدش بحسب سامسونغ. وسيكون غالاكسي "زاد فليب" متوفرا في الأسواق ابتداء من يوم الجمعة 2020/02/14 بسعر أولي يقدر بنحو 1260 يورو. وعندما يتم غلقه، يظهر هذا الهاتف التوقيت وعدد المكالمات الهاتفية، ويبقى قابلا لاستعمال كاميرا التصوير.

ويأتي منتوج سامسونغ الجديد في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالأجهزة القابلة للطي، وهو مشابه "لفليب ريزر" الذي أنتجته شركة موتورولا مؤخرا.

وكانت سامسونغ أطلقت أول هاتف قابل للطي هو "غالاكسي فولد" في شهر أيلول/سبتمبر، بعد أن تسبب اكتشاف عيوب في شاشة الهاتف في تأجيل تسويق الجهاز الذي يتجاوز سعره 1800 يورو.

كذلك قدمت سامسونغ نموذج غالاكسي أس20 المتطابق مع شبكات اتصالات 5جي، التي ستغير طريقتنا في الاتصال، وفي اللعب وفي التعامل مع العالم المحيط بنا، بحسب مسؤول في سامسونغ.

وتتميز كاميرا غالاكسي أس 20 بقدرة فائقة لالتقاط صور عالية الدقة بمستوى 8كي، وسيطرح هذا الجهاز في الأسواق في 6 آذار/مارس المقبل بسعر أولي يقارب 900 يورو.

إلى ذلك أعلنت سامسونغ عن شراكتها مع تلفزيونات تيتان ونيتفليكس المتدفقة، وميكروسوفت مصنع جهاز ألعاب الفيديو أكس بوكس. وسيتيح ذلك التعاون بين سامسونغ وتلك الشركات تجارب ترفيهية في مختلف أنحاء العالم، لملايين مستعملي أجهزة سامسونغ.

إلى ذلك تفاخر سامسونغ بأنها ستعمل عن قرب مع غوغل، بهدف إدماج تكنولوجيا عملاق الانترنت في الهواتتف المحمولة الجديدة، مثل مطابقة عرض مضامين يوتيوب، على جهاز "زاد فليب" الجديد.