شاهد: قبلات طويلة وآخرى رومانسية للتعبير عن المشاعر الصادقة في مسابقة خاصة بعيد الحب

عم الحب أجواء أحد مراكز التسوق في العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث أقيمت مسابقة تقبيل إبداعية قبل الإحتفال بعيد الحب الجمعة. المسابقة عبارة عن قبلات للأزواج السعداء للفوز بعطلة مدفوعة التكاليف لشخصين. القبلة المثالية، وفقًا لمنظمي المسابقة، لسيت حتما تلك القبلات الطويلة والتي قد تدوم لساعة كاملة بل قد تكون تلك القبلة التي تشع بالطاقة الكبيرة وعنصر إبداعي فيها.

المنظمون منحوا ل 23 زوجا مشاركا ساعة واحدة لاظهار مهاراتهم في التقبيل وتمكن البعض من رسم صورة مليئة بالمشاعر الصادقة، بينما فضل آخرون بمزج قبلاتهم بقصائد وكلمات حب فريدة من نوعها. واختلفت مظاهر التعبير عن الحب إذ رقص عدد من المشاركين دون أن يفصلوا شفاههم عن بعضهم البعض.