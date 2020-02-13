نتفليكس تشتري حقوق بث 6 أفلام سعودية في إطار مشروع "نوافذ في الصحراء"

أعلنت شركة نتفليكس المتخصصة في تقديم الخدمات الإعلامية والإنتاج عن شراء حقوق البث الحصرية الخاصة بستة أفلام سعودية قصيرة من شركة تلفاز 11 السعودية، في إطار سياسة توسيع انتاجاتها وسط منافسة كبيرة. وتهتم الأفلام السعودية القصيرة التي اقتنتها نتفليكس بالموضوعات المثيرة للتفكير مع التركيز على الصبغة الاجتماعية، حيث من المنتظر أن يتم طرحها على المنصة في 190 دولة ابتداءً من 27 فبراير/ شباط الجاري تحت عنوان "ستة نوافذ في الصحراء".

وتمثلت الأفلام التي اختارتها نتفليكس في:

فيلم 27 من شعبان

الفيلم من إخراج محمد السلمان ويتناول قصة لقاء محمد ونوف في بداية الألفية، وهو أمر غير مقبول اجتماعيا آن ذاك.

فيلم وسطي

الفيلم من إخراج علي الكلثمي و يصور أحداث اعتداء مجموعة من المتشددين على عرض مسرحي في الرياض.

فيلم سومياتي بتدخل النار

الفيلم للمخرج مشعل الجاسر يتناول مسألة العاملات المنزليات الآسيويات في السعودية. وحصل على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان لوس أنجلس للأفلام المستقلة في العام 2017.

ومن كآبة المنظر

يروي الفيلم للمخرج فارس قدس قصة من الخيال العلمي في فترة سبعينيات القرن الماضي، إذ يتوجب على مجموعة من الناجين من حادث تحطم طائرة فوق منطقة صحراوية نائية التعايش.

فيلم الجرذي

يروي الفيلم الذي كتبه وأخرجه المخرج فيصل العامر حياة الشاب فهد، الذي قضى آخر يوم في حياته في خوف من والده، الأحداث تجعله شبيه بفأر يركض في عجلة لا نهاية لها.

فيلم ستارة

الفيلم من إخراج محمد السلمان وتدور أحداته حول ممرضة تهرب من أحداث صادمة وتواجه الخوف.

وقالت شركة نيتفليكس "إن مشروع النوافذ الستة في الصحراء لن يوفر للجمهور العالمي نموذجا للمجتمع السعودي والخليجي من منظور المبدعين السعوديين فحسب، بل كذلك من خلال عيون الشخصيات السينمائية".

من جهتها أكدت نهى الطيب، مديرة اقتناء المحتوى في نتفليكس "نعتقد اعتقادا راسخا أن القصة العظيمة يمكن أن تأتي من أي مكان وتكون محبوبة في كل مكان. والعدد الكبير من المواهب والمبدعين المحليين في جميع أنحاء العالم يوفر إمكانيات قصص متنوعة ومثيرة للاهتمام لا حصر ولا نهاية لها".

أما من الجانب السعودي فقد أشار علاء فدان، الرئيس التنفيذي لشركة تلفاز 11 "إنه لمن دواعي اعتزازنا أن نعرض ستة من أفلامنا القصيرة على منصة نتفليكس. نحن متحمسون لجعل عمل المواهب السعودية المحلية يصل إلى 167 مليون مشترك حول العالم. تنتج استوديوهات تلفاز 11 قصصًا حقيقية ومثيرة للاهتمام نابعة من ثقافتنا".