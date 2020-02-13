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إندونيسيا

شاهد: ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا يثير قلق سكان المناطق المجاورة

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بقلم:  رشيد سعيد قرني
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ثوران بركان في إندونيسيا
ثوران بركان في إندونيسيا   -  
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ثار بركان ميرابي في إندونيسيا، أحد البراكين الأكثر نشاطا في العالم الخميس وقذف بحممه المتوهجة ودخانه الذي شكل أعمدة كبيرة يزيد ارتفاعها عن 2000 متر في السماء.و لم ترفع السلطات مستوى التأهب من خطر البركان، لكنها وجهت تحذيرات لشركات الطيران.

كما أصدرت السلطات تعليمات إلى السكان في البلدات المحيطة بعدم الاقتراب أكثر من ثلاثة كيلومترات من فوهة ميرابي بالقرب من العاصمة الثقافية لإندونيسيا، يوجياكارتا. وسقط الرماد البركاني على مساحة 10 كليومترا مربعا حول البركان، وفقًا لمركز الوقاية من المخاطر البركانية والجيولوجية.

وفي العام 2010، شهد بركان ميرابي ثورانًا كبيرًا تسبب في وفاة أكثر من 300 شخص وأجبر أكثر من 280 ألف شخص على إخلاء المناطق المجاورة في أقوى ثوران بركاني منذ العام 1930 حيث قتل حوالي 1300 شخص.

وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، حيث يتسبب احتكاك الصفائح التكتونية في حدوث زلازل متكررة وانفجارات بركانية.

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