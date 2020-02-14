دبي: مغامرة التحليق فوق الصحراء

التحليق عالياً فوق صحراء دبي تجربة مثيرة حيث يمكن التمتع بالطيران فوق الكثبان الرملية ومشاهدة الحيوانات البرية وهي تسير عبر الصحراء.

لمزيد من التفاصيل عن مغامرة رحلات "باراموتور"، توجه صحفي يورونيوز جيمس أوهغان إلى دبي لخوض هذه المغامرة المذهلة في قلب الصحراء.

"هذا الصباح، هناك ضباب في صحراء دبي. الشمس ارتفعت للتو فوق الكثبان الرملية والتوتر يتصاعد أيضا. انا على وشك الانطلاق بجهاز محرك طيران شراعي "الباراموتور". تم تجهيز الطائرة بعربة تبدو وكأنها دراجة ثلاثية العجلات، بمحرك يشغل مروحة تعمل على نفخ شراع الطوارئ. لكن طياري جوس يؤكد لي أنه باننا لا حاجة له.

يورونيوز

الضباب تبدد وجوس يعطي الضوء الأخضر. ينطلق خوسيه فاندنبرك، المدير العام لباراموتور ديزرت ادفنتشر برفقة جيمس أوهغان الذي يبدو بانه غير مستعد تماماً لخوض هذه المغامرة فيسأله قائلاً: "إلى أي مدى سنرتفع؟"

"هنا، من 40 إلى 50 متراً، ليس أكثر. يمكننا بسهولة تسلق ما يصل إلى 12000 قدم. في حالة تعطل المحرك، قم بهذا فقط، يجيب خوسيه فاندنبرك.

جيمس أوهغان: "لم أتوقع منك إيقاف تشغيل المحرك".

خوسيه فاندنبرك: "سنقوم بالحلزوني. جيمس، إذا لم تحتمل، أصرخ". "سنقوم بدورة كاملة على اليمين. لنذهب"

جيمس أوهغان: "تشعر بقوة التسارع في بطنك. انها رائعة".

خوسيه فاندنبرك:" إسحب إسحب. ساعطيك تعليمات. ضع يدك هنا. ممتاز".

يورونيوز

تحت أقدامنا، محمية تضم العديد من الأنواع البرية: جمال وغزلان وحتى زرافات تلعب الغميضة مع الغطاء النباتي.

جيمس أوهغان:"بعد ذلك، أستطيع أن أقول إنني تغلبت على خوفي من الطيران" .

في نهاية الرحلة، يهبط الرجلان بهدوء.