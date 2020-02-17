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ألمانيا

ملكةُ جمال في سن الخامسة والثلاثين.. ألمانيا تكسر الأعراف وتنتخب أكبر المتسابقات سنّا

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بقلم:  Samia Mekki
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ملكة جمال ألمانيا 2020 ليوني شارلوت فون هاز- فرايبورغ ألمانيا 15-02-2020
ملكة جمال ألمانيا 2020 ليوني شارلوت فون هاز- فرايبورغ ألمانيا 15-02-2020   -  
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قناة إي آر دي الألمانية
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و"لجمهورية" ألمانيا ملكة.. لكنّها ليست ككل الملكات. ملكةُ جمال في عامها الخامس والثلاثين جمعت الجمال والأناقة والقوة أو هكذا قالت.

إذا كانت مسابقات الجمال تكاد تكون حكرا على الشابات اليافعات فارعات الطول، فقد كسر الألمان أمس القواعد المتعارف عليها في مثل هذه المناسبات، إذ تم اختيار ليوني شارلوت فون هاز لتفوز بلقب ملكة جمال ألمانيا لعام 2020 رغم كونها الأكبر سنّا.

الملكة التي بلغت منتصف عقدها الخامس ومنحدرة من مدينة كيال شمال ألمانيا، تفوّقت على خمس عشرة متسابقة أثناء حفل جرى السبت الماضي في منتجع أوروبا بارك قرب مدينة فرايبورغ. وقالت بعد فوزها إنها تسعى لتمثل ألمانيا بكل "ما أوتيت من أناقة وأنفة وكاريزما وقوة أيضا".

قناة آي أر دي الألمانية
ملكة جمال ألمانيا 2020قناة آي أر دي الألمانية

وللجميلة اهتمامات أخرى غير الوقوف أمام المرآة، إذ أنها تدير متجرا لبيع الملابس العتيقة على الإنترنت. وكانت قد فازت بلقب ملكة جمال مقاطعة شليسفيج-هولشتاين في ديسمبر كانون الأول الماضي ما أهّلها بعد ذلك لدخول مسابقة ملكة جمال عموم ألمانيا.

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