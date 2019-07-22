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الولايات المتحدة الأمريكية

تجريد ملكة جمال ولاية أمريكية من لقبها بعد اتهامها بالعنصرية ضد الإسلام

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بقلم:  Euronews 
كاثي زو
كاثي زو -
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Kathy Zhu/ Twitter
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قررت منظمة ملكة جمال الولايات المتحدة (MWA) سحب لقب ملكة جمال ولاية ميتشيغن من كاثي زو بسبب آرائها السياسية وما وُصف بالعنصرية ضد الإسلام والأمريكيين من أصول إفريقية.

وأرسلت المنظمة خطاباً رسمياً إلى زو أبلغتها فيه أنها خالفت قواعد مسابقة ملكة جمال الولاية فيما يتعلق بحسن الشخصية وهو الخطاب الذي نشرته زو على حسابها بموقع تويتر.

وقالت زو إن المنظمة اعترضت على تغريدات سابقة لها بشأن رفضها ارتداء الحجاب خلال اليوم العالمي للحجاب العام الماضي. ووصفت زو آنذاك إن الحجاب "يرمز لقهر المرأة باسم الدين الإسلامي".

كذلك قالت زو سابقاً إن أغلبية الوفيات بين الأمريكيين من أصول إفريقية يتسبب فيها آخرون من أصول إفريقية وهو ما اعتبرته المنظمة رأياً عنصرياً.

إلا أن زو، وعلى الرغم من فقدانها للقب ملكة جمال الولاية، أصرت على آرائها واتهمت المنظمة بالتمييز ضد المتسابقات بناءً على آرائهن.

وتُعرف زو بمساندتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته.

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