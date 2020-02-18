البحرين.. السجن 3 سنوات لمواطن حرق علم إسرائيل

قضت محكمة بحرينية بسجن مواطن ثلاث سنوات، لإحراقه علم إسرائيل خلال مظاهرة.

ونقلت صحيفة "تايم أوف إسرائيل" عن وسائل إعلام بحرينية، رفض محكمة الاستئناف العليا سماع التماس المواطن البحريني الذي أدين بتنظيم مظاهرة غير مصرح لها بالإضافة إلى أعمال شغب وغيرها من التهم التي أسندت إليه.

وقام المتهم برفقة 10 أشخاص آخرين في مظاهرة لمناصرة القدس والقضية الفلسطينية شهر مايو الماضي، بإغلاق الشواع عند مدخل قرية أبو صايبة وإشعال النار وسط الطريق ثم حرق العلم الإسرائيلي.

وأثار الحكم جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي واتهم البعض حكومات عربية بالسعي إلى إرضاء إسرائيل.

وقام حاخام اليهود السفارديم شلومو بزيارة نادرة للمنامة، بدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى إضافة إلى زعماء دينيين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط و العالم، شهر ديسمبر/آيلول من العام الماضي.

كما حضرت دانا بنفيسنتي غباي المسؤولة في الخارجية الإسرائيلية مؤتمرا أمنيا في البحرين في زيارة رسمية نادرة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.