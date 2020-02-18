المزيد من الوفيات جراء فيروس كورونا والصين تعفي تجهيزات طبية أمريكية من رسوم جمركية

كشفت أرقام رسمية الثلاثاء أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد قد بلغ 1868 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوباي.

وبحسب آخر حصيلة، أودى المرض بـ98 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع لرابع يوم على التوالي لعدد الإصابات اليومية، وهو أدنى عدد إصابات يومية منذ مطلع الشهر.

وفي مناطق أخرى في العالم، توفي خمسة أشخاص حتى الآن في الفيليبين وهونغ كونغ واليابان وفرنسا وتايوان.

وخارج هوباي المغلقة بهدف احتواء الفيروس، سجلت 79 حالة إضافية في الصين القارية، علماً أن عدد الإصابات الإضافية اليومية خارج هوباي بلغ في 4 شباط/فبراير 890 إصابة.

وتعتبر السلطات الصينية أنّ انتشار الفيروس قد بدأ ضبطه، خاصة أنّ أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يوما تلو الآخر، وبحسب آخر الأرقام هناك 72,300 إصابة على الأقل في الصين القارية.

كما حذر تيدروس أدانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية الإثنين من الإفراط بالتفاؤل. وقال إنّ نزعة انخفاض أعداد الإصابات الجديدة "يجب أن تفسّر بكثير من الحذر".

وقال لصحافيين إنّ "النزعات يمكن أن تتغير حين يصاب شعب جديد. من المبكر جداً التأكيد أن التراجع سيستمر"، مضيفاً أنّ "كل السيناريوات لا تزال واردة".

وكشفت دراسة للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض بعد متابعة 44،672 حالة إصابة في الصين، أن معدل الوفيات بشكل عام تراوح ما بين 2.3% إلى 2.8٪ للذكور مقابل 1.7 ٪ للإناث. وتظهر الدراسة أن معدل الوفيات لفيروس كورونا أقل من السارس، والأمراض التي تسببها الفيروسات التاجية المرتبطة بالمرض لكن الفيروس الجديد يمكن أن يكون أكثر فتكًا إذا انتشر بشكل أوسع، ويزيد خطر الوفاة مع التقدم بالعمر أو وجود مشكلات صحية أخرى.

وكان أكبر عدد من الإصابات خارج الصين هو بين ركاب وطاقم سفينة دايموند برنسيس التي تخضع للحجر الصحي في ميناء بالقرب من طوكيو. فيما أكدت وزارة الصحة اليابانية بعد فحص 1723 شخصًا من بين 3700 شخصًا كانوا على متنها في البداية، وجود 454 إصابة.

وقامت الولايات المتحدة بإجلاء 338 راكبًا أمريكيًا، وضع معظمهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في قواعد عسكرية في ولايتي كاليفورنيا وتكساس. وتم نقل ثلاثة عشر شخصًا أثبتت إصابتهم بالفيروس إلى المستشفيات في كاليفورنيا ونبراسكا.

تعزيز احتواء الوباء

أعلنت الصين الثلاثاء إعفاء بعض التجهيزات الطبية الأمريكية المستوردة، من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة، لتتمكن من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.

وكشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم جمركية اعتبارا من الثاني من آذار/مارس.