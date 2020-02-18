Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
This content is not available in your region

الولايات المتحدة الأمريكية

إفلاس أكبر منظمة أمريكية للكشافة بعد اتهامات باعتداءات جنسية

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
euronews_icons_loading
إفلاس أكبر منظمة أمريكية للكشافة بعد اتهامات باعتداءات جنسية
حقوق النشر
AP Photo/LM Otero - LM Otero
حجم النص Aa Aa

أعلنت أكبر حركة للكشافة في الولايات المتحدة "بويز سكاوتس أوف أميركا" الثلاثاء إفلاسها على أثر سلسلة من الاتهامات باعتداءات جنسية أدت إلى محاكمات.

قالت المنظمة في بيان نشر الثلاثاء، أنها اختارت إجراءات إنقاذ لتتمكن من مواصلة نشاطها ومن إنشاء صندوق لدفع تعويضات لضحايا الاستغلال الجنسي. ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 2,2 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و21 عاما.

وكانت المنظمة قد اتهمت بالتكتم على انتهاكات جنسية استمرت لأجيال، وطالت آلافا من أعضائها، وبعدم التحرك لاجتثاث الاستغلال الجنسي للأطفال خلال تاريخها منذ تأسيسها قبل 110 أعوام.

وقال روجر موسبي، الرئيس التنفيذي للمنظمة في نفس البيان إنها "مهتمة بشكل كبير بكل ضحايا الانتهاكات وتعتذر بصدق لأي شخص تعرض للأذى خلال مشاركته في الكشافة".

وكان جيف أندرسون، أحد محامي الضحايا قد صرح العام الماضي أن أكثر من 12 ألفا من أعضاء المنظمة تعرضوا لاعتداءات جنسية منذ 1944.

وتضمن الملف الذي أعده أسماء أكثر من 7800 شخص يشتبه بارتكابهم هذه التجاوزات.

وكانت أولى القضايا فد كشفت في 2012.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox