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المملكة المتحدة

شاهد: مريضة بالسرطان تعزف على ألة الكمان أثناء عملية استئصال الورم في الدماغ

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بقلم:  رشيد سعيد قرني
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مريض يعزف على ألة الكمان أثناء عملية جراحية
مريض يعزف على ألة الكمان أثناء عملية جراحية   -  
حقوق النشر
Kings College Hospital
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هي صور لم يسبق وأن نراها إلا في الأفلام والمسلسلات التفلزيونية. عزفت مريضة بمستشفى كينكز كوليج في لندن على ألة الكمان خلال خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم من دماغها. وتم تشخيص الورم في الدماغ للعازفة المحترفة داغمار تيرنر البالغة من العمر 53 عامًا في العام 2013 بعد تعرضها لنوبة أثناء أداء سمفونية.

تم اتخاذ قرار إزالة الورم بعد استمرار نموه على الرغم من العلاج الكيميائي الذي بات يهدد منطقة الدماغ التي تتحكم في حركات يدها اليسرى الدقيقة. وبعد بدء العملية الجراحية تحت التخدير العام، استيقظت تيرنر لعزف بعض الألحان على الكمان بينما قام الجراحون بإزالة الورم، مما ساعدهم على تجنب إتلاف مناطق دماغها التي تم تنشيطها أثناء اللعب.

وبعد ثلاثة أيام من إجراء عملية ناجحة في المستشفى، حيث تمت إزالة 90 بالمئة من الورم، تمكنت تيرنر من العودة إلى المنزل لزوجها وابنها البالغ من العمر 13 عامًا.

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