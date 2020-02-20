شاهد: روبوت في خدمة المصابين بفيروس كورونا في أحد مستشفيات العاصمة الصينية بكين

تم تدريب الروبوت "شياو باو" من قبل الطاقم الطبي وبدأ تشغيله في مستشفى هايديان في بكين لمدة أسبوع. يدور الروبوت حول أجنحة المستشفى حيث يُعالج المرضى تحت العزل والمصابين بفيروس كورونا الجديد، ويخضع لمراقبة المختصين عن طريق التحكم عن بعد، فيقوم الروبوت بتقديم الأدوية وقياس درجات حرارة المرضى، كما يقوم بتزويدهم بأهم المعلومات والاحتياطات الطبية.
No Comment المزيد من
شاهد: أكثر من 1800 دمية تقليدية تعرض أمام الجمهور الياباني قبل المهرجان السنوي هيناماتسوري
شاهد: الجراد يغزو أوغندا
شاهد: الآلاف يحتشدون في شوارع البرازيل للمشاركة في كرنفال ساو باولو
شاهد: الجرارات والمعدات الفلاحية تشل حركة المرور في إسبانيا
شاهد: بوتين يتحكم في إردوغان بمهرجان اثنين الزهور بألمانيا
شاهد: مهرجان الهواء للتراث الصحراوي وموسيقي الطوراق في النيجر
شاهد: مدن انجلترا وويلز تبدأ بالتعافي من آثار العاصفة دينيس
شاهد: مسابقة لبناء هياكل من الثلوج بأقل من 3 ساعات في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية
شاهد: آلاف الأشخاص حضروا "قفزة الملاك" في كرنفال البندقية السنوي
شاهد: مباريات حامية لـ"كرة الثلج" اليابانية في الدائرة القطبية الروسية
شاهد: العاصفة "دينيس" تصل إلى فرنسا وتتسبب بانقطاع الكهرباء عن آلاف البيوت
شاهد: ترامب يقود "الوحش" على حلبة دايتونا
شاهد: آلاف البرازيليين في الشوارع للمشاركة فى كارنفال ريو دى جانيرو
شاهد: 10 آلاف راهب يشاركون في صلوات تأبين ضحايا المركز التجاري في تايلاند