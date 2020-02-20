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شاهد: روبوت في خدمة المصابين بفيروس كورونا في أحد مستشفيات العاصمة الصينية بكين

تم تدريب الروبوت "شياو باو" من قبل الطاقم الطبي وبدأ تشغيله في مستشفى هايديان في بكين لمدة أسبوع. يدور الروبوت حول أجنحة المستشفى حيث يُعالج المرضى تحت العزل والمصابين بفيروس كورونا الجديد، ويخضع لمراقبة المختصين عن طريق التحكم عن بعد، فيقوم الروبوت بتقديم الأدوية وقياس درجات حرارة المرضى، كما يقوم بتزويدهم بأهم المعلومات والاحتياطات الطبية.

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